СМИ: На Эльбрусе сорвались 2 альпиниста
На Эльбрусе сорвались два альпиниста. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».
Известно, что один из них погиб, а второй получил тяжелые травмы. По предварительной информации, скалолаз получил переломы ног.
Согласно данным издания, альпинисты сорвались с высоты примерно четыре тысячи метров. Отмечается, что к ним отправился спасательный отряд, обоим требуется эвакуация. «РЕН ТВ» передавал, что альпинисты сорвались с восточной вершины Эльбруса, в районе ЧП ведутся поисково-спасательные работы.
Ранее в МЧС сообщили, что со скал в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сорвались два альпиниста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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