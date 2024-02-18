Протестующие на границе поляки не пропустили фуру с грузом для ВСУ

Продолжающие акции протеста польские фермеры не пропустили фуру с автомобилями для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил телеканал ТСН.

Протестующие польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков

Журналисты утверждают, что протестующие находились в нетрезвом состоянии. Они отказались пропускать фуру даже после предъявления всех необходимых документов, говорится в сообщении.

«Они сказали, что им все равно, и развернули. Это делается все целенаправленно», - рассказал водитель фуры.

С 12 февраля контрольные органы Польши не пустили на рынок страны более 100 тонн украинской сельскохозяйственной продукции. Ранее протестующие на границе фермеры высыпали зерно из прибывших с Украины грузовиков, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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