В США заявили, что наступление Украины было обречено без поддержки авиации
Контрнаступление украинской армии было обречено на неудачу без поддержки авиации, сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue works бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон.
Он задался вопросом, «как можно полагаться только на наземные силы и артиллерию в небольшом количестве?». По его словам, никогда в истории такого не было. При этом авиация России может беспрепятственно приближаться к линии фронта и наносить удары.
Также, по словам эксперта, неудачи контрнаступления можно связать с изначальным просчетом стран Североатлантического альянса, которые верили в отсутствие сопротивления со стороны российских военных.
Ранее Джонсон заявил, что Путин добьется мира на Украине на своих условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США заявили, что наступление Украины было обречено без поддержки авиации
- В Львовской области сотрудники военкомата попытались силой задержать мужчину на улице
- В Конгрессе США высмеяли внешний вид Зеленского
- На Украине вырабатывать электричество будут заключенные на велогенераторах
- СМИ: Зеленский сменил агрессивный тон в преддверие визита в США
- В Москве на АЗС подорожало топливо
- РАН: мощная магнитная буря обрушится на Землю 19 сентября
- США: две трети ядерной триады находятся в боевой готовности
- Эрдоган прокомментировал позицию Турции по урегулированию конфликта вокруг Украины
- Депутата Госсовета Татарстана подозревается в хранении наркотиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru