В США заявили, что наступление Украины было обречено без поддержки авиации

Он задался вопросом, «как можно полагаться только на наземные силы и артиллерию в небольшом количестве?». По его словам, никогда в истории такого не было. При этом авиация России может беспрепятственно приближаться к линии фронта и наносить удары.

Также, по словам эксперта, неудачи контрнаступления можно связать с изначальным просчетом стран Североатлантического альянса, которые верили в отсутствие сопротивления со стороны российских военных.

Ранее Джонсон заявил, что Путин добьется мира на Украине на своих условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

