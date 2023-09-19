Балицкий: Третья волна наступления ВСУ прогнозируется в сентябре

Третья волна контрнаступления украинской стороны прогнозируется в сентябре, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Марочко заявил о больших потерях ВСУ у Клещеевки и Андреевки

По его словам, ВСУ планируют наступление на запорожском направлении.

Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что украинские власти готовы отправить людей в другие страны для поиска своих беженцев. Это необходимо с тем, чтобы вернуть их в страну и посылать на поле боя. «На Украине почти ничего не осталось», — заявил эксперт. Киев оказывает давление на Польшу, чтобы получить разрешение на отправку туда людей, которые будут искать и задерживать молодых украинцев, передает RT.

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Фото: telegram.org
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