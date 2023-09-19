Балицкий: Третья волна наступления ВСУ прогнозируется в сентябре
Третья волна контрнаступления украинской стороны прогнозируется в сентябре, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, ВСУ планируют наступление на запорожском направлении.
Ранее бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что украинские власти готовы отправить людей в другие страны для поиска своих беженцев. Это необходимо с тем, чтобы вернуть их в страну и посылать на поле боя. «На Украине почти ничего не осталось», — заявил эксперт. Киев оказывает давление на Польшу, чтобы получить разрешение на отправку туда людей, которые будут искать и задерживать молодых украинцев, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru