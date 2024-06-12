Промышленный объект загорелся в Киевской области после ночных взрывов

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в Киеве были слышны взрывы, пишет RT.

По словам Кравченко, власти зафиксировали повреждения ряда объектов в двух районах Киевской области.

«В одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзализныци"», — сообщил чиновник.

