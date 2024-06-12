Промышленный объект загорелся в Киевской области после ночных взрывов
Пожар на промышленном объекте зафиксирован в Киевской области. Об этом заявил начальник региональной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, в Киеве были слышны взрывы, пишет RT.
По словам Кравченко, власти зафиксировали повреждения ряда объектов в двух районах Киевской области.
«В одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзализныци"», — сообщил чиновник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru