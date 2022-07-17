На Украине подтвердили задержание сотрудника СБУ по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подтвердило, что задержало сотрудника Службы безопасности страны, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона под псевдонимом «Малыш»

Уточняется, что задержанный до марта 2022 года руководил работой одного из региональных управлений СБУ.

«ГБР и СБУ провели совместную специальную операцию, в результате которой разоблачили и задержали предателя Украины — действующего сотрудника СБУ, работавшего на спецслужбы РФ», — отмечается на сайте бюро.

Ранее силовики задержали в республике Крым гражданина РФ, который подозревается в причастности к сотрудничеству с украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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