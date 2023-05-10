Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Артёмовске

По его словам, на тот момент боеприпасов у группы хватало «только до истечения дня 9 мая 2023 года», однако «в ночь с 6 на 7 мая вышло боевое распоряжение», в котором ЧВК «Вагнер» пообещали выделить боеприпасы.

«В течение дня 8-9 мая боеприпасы в необходимом количестве выданы не были... боеприпасы цедят в минимальном объёме», - подчеркнул Пригожин.

Он добавил, что группа продолжает наступление в Артёмовске, ожидая решения по выдаче необходимого количества боеприпасов и вооружения.

Ранее Пригожин заявил, что в своём обращении от 9 мая говорил про «счастливого дедушку» в контексте того, что снаряды держат на складах и не дают бойцам группы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

