Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Артёмовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что планы выйти из Артёмовска (Бахмут) были связаны с необходимостью «сохранения жизни бойцов и минимизации бессмысленных потерь», сообщает пресс-служба бизнесмена.
По его словам, на тот момент боеприпасов у группы хватало «только до истечения дня 9 мая 2023 года», однако «в ночь с 6 на 7 мая вышло боевое распоряжение», в котором ЧВК «Вагнер» пообещали выделить боеприпасы.
«В течение дня 8-9 мая боеприпасы в необходимом количестве выданы не были... боеприпасы цедят в минимальном объёме», - подчеркнул Пригожин.
Он добавил, что группа продолжает наступление в Артёмовске, ожидая решения по выдаче необходимого количества боеприпасов и вооружения.
Ранее Пригожин заявил, что в своём обращении от 9 мая говорил про «счастливого дедушку» в контексте того, что снаряды держат на складах и не дают бойцам группы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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