Пригожин заявил об отсутствии войск Минобороны России в Артемовске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в черте Артемовска нет никаких пророссийских войск, кроме его организации. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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«В настоящий момент в черте города Бахмут - только ЧВК «Вагнер», никаких других подразделений нет. За пределами Бахмута - только Минобороны РФ, ЧВК «Вагнер» там нет», - сказал Пригожин.

Он также отметил, что на сегодняшний день украинская сторона контролирует пять процентов города, и добавил, что высшее руководство России поручило оборонному ведомству обеспечить «Вагнер» всем необходимым.

Ранее Евгений Пригожин ответил желающим включить ЧВК «Вагнер» в список террористов, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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