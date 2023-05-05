«Пригожин пригласил»: Чем бывший замглавы Минобороны Мизинцев поможет ЧВК «Вагнер»

«Для чего его назначили? Его никто не назначал, это вольная организация, чисто коммерческая. Пригожин пригласил, а он, будучи уволенным, согласился на это. Я думаю, он себя там найдет, генерал он опытный, толковый, раньше себя всегда показывал положительно. Я его с капитана знаю. Я думаю, что он не будет наставником, будет исполнять боевую работу, хороший штабист, всю жизнь этим занимается. Я думаю, что он принесет реальную пользу», - рассказал он.

27 апреля военные корреспонденты сообщили, что генерал-полковника Михаила Мизинцева сняли с должности заместителя министра обороны России. Он был назначен замминистра обороны в сентябре 2022 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

