Генпрокуратура РФ проверит видео якобы убийства украинского бойца

Генпрокуратура России проверит появившееся в интернете видео якобы убийства украинского военного, сообщили в ведомстве.

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На видео, появившемся в Сети, некий мужчина в камуфляжной форме наносит увечья ножом другому неизвестному человеку в военной форме. В результате инцидента пострадавший скончался.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что распространяемое в Сети видео якобы убийства украинского бойца содержит ужасные кадры, достоверность которых нужно проверить.

Ранее с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ к Генпрокуратуре обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ВСУУбийствоГенпрокуратура Рф

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