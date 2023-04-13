Генпрокуратура РФ проверит видео якобы убийства украинского бойца
Генпрокуратура России проверит появившееся в интернете видео якобы убийства украинского военного, сообщили в ведомстве.
На видео, появившемся в Сети, некий мужчина в камуфляжной форме наносит увечья ножом другому неизвестному человеку в военной форме. В результате инцидента пострадавший скончался.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что распространяемое в Сети видео якобы убийства украинского бойца содержит ужасные кадры, достоверность которых нужно проверить.
Ранее с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ к Генпрокуратуре обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 892 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 818 / сут.
- Тольяттинскую «Ладу» включили в состав участников КХЛ
- МИД РФ: Москва ответит на высылку своих дипломатов из Норвегии
- Песков опроверг информацию о том, что Путин лично согласовал арест Гершковича
- Арестович назвал единственный вариант существования Украины
- Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства
- Генпрокуратура РФ проверит видео якобы убийства украинского бойца
- Песков ничего не знает о встрече Путина, Пригожина и Шойгу
- Песков заявил о необходимости изучить требование Гааги выплатить Киеву 5 млрд долларов
- Ле Пен сочла невозможной победу Украины над Россией без военной помощи НАТО
- Песков объяснил, почему Путин не пользуется Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru