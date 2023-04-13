Генпрокуратура РФ проверит видео якобы убийства украинского бойца

На видео, появившемся в Сети, некий мужчина в камуфляжной форме наносит увечья ножом другому неизвестному человеку в военной форме. В результате инцидента пострадавший скончался.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что распространяемое в Сети видео якобы убийства украинского бойца содержит ужасные кадры, достоверность которых нужно проверить.



Ранее с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ к Генпрокуратуре обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает «Радиоточка НСН».

