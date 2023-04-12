«Проблема в генерале Лебеде»: Пригожин ответил на вопрос об уклонистах
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отвечая на вопрос о новых правилах призыва в российскую армию вспомнил анекдот, в котором герою предлагают «либо крестик снять, либо трусы надеть», сообщает пресс-служба бизнесмена.
Также он заявил, что проблема вовсе не в том, «как будут отлавливать уклонистов».
«Проблема в генерале Лебеде», - указал Пригожин.
К ответу бизнесмена была прикреплена цитата, приписываемая генерал-лейтенанту Александру Лебедю, который в 1995 году заявил, что если ему дадут набрать и отправить на передовую «роту из детей элиты», то война «закончится в тот же день».
Ранее Совет Федерации одобрил ранее принятые Госдумой изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru