«Проблема в генерале Лебеде»: Пригожин ответил на вопрос об уклонистах

Также он заявил, что проблема вовсе не в том, «как будут отлавливать уклонистов».

«Проблема в генерале Лебеде», - указал Пригожин.

К ответу бизнесмена была прикреплена цитата, приписываемая генерал-лейтенанту Александру Лебедю, который в 1995 году заявил, что если ему дадут набрать и отправить на передовую «роту из детей элиты», то война «закончится в тот же день».

Ранее Совет Федерации одобрил ранее принятые Госдумой изменения в действующее законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов, сообщает RT.

