Пригожин: убит командующий силами теробороны ВСУ

«Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК «Вагнер» был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, который следовал в Бахмут. В настоящий момент уточняем данную информацию», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

По словам Пригожина, в настоящий момент эта информация проверяется.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» заявил об огромном числе иностранных наемников в рядах украинской армии. По его словам, на позициях ВСУ в Артемовске часто слышна польская речь, сообщает «Радиоточка НСН».

