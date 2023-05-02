Пригожин: убит командующий силами теробороны ВСУ
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что под Бахмутом предположительно был ликвидирован командующий силами территориальной обороны ВСУ.
«Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК «Вагнер» был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, который следовал в Бахмут. В настоящий момент уточняем данную информацию», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
По словам Пригожина, в настоящий момент эта информация проверяется.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» заявил об огромном числе иностранных наемников в рядах украинской армии. По его словам, на позициях ВСУ в Артемовске часто слышна польская речь, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru