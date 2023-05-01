Пригожин сообщил об усилении «снарядного голода» у ЧВК «Вагнер»
1 мая 202321:10
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вновь заявил об острой нехватке боеприпасов у группы. Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram.
Пригожин отметил, что «музыканты» продвинулись в Артемовске на 120 метров.
По его словам, занято 45 тысяч квадратных метров территории города. Погибли 86 бойцов «Вагнера», уточнил он.
«Снарядный голод» продолжается и усиливается», - добавил предприниматель.
В интервью военкору Семену Пегову бизнесмен заявил, что «Вагнер» может уйти из Артемовска из-за нехватки боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».
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1 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru