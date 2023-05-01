Пригожин сообщил об усилении «снарядного голода» у ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вновь заявил об острой нехватке боеприпасов у группы. Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram.

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Пригожин отметил, что «музыканты» продвинулись в Артемовске на 120 метров.

По его словам, занято 45 тысяч квадратных метров территории города. Погибли 86 бойцов «Вагнера», уточнил он.

«Снарядный голод» продолжается и усиливается», - добавил предприниматель.

В интервью военкору Семену Пегову бизнесмен заявил, что «Вагнер» может уйти из Артемовска из-за нехватки боеприпасов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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