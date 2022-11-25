Пригожин сообщил об экс-генерале США, воюющем в ЧВК «Вагнер»
Бойцы иностранного происхождения воюют в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил владелец компании «Конкорд» и основатель ЧВК Евгений Пригожин.
Как сообщил бизнесмен, отвечая на вопрос финской газеты Helsingin Sanomat, граждан Финляндии в составе ЧВК «Вагнер» не много, около 20 человек. При этом предприниматель отметил, что это, как правило, «высококлассные специалисты, очень идейные и мотивированные». По словам Пригожина, у него сложилось очень хорошее мнение о финнах на поле боя.
«По понятным причинам я не могу давать точную информацию о них», — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».
Бизнесмен также добавил, что они воюют в британском батальоне в составе ЧВК «Вагнер», командиром которого является гражданин США, экс-генерал морской пехоты.
Ранее Евгений Пригожин призвал политиков к консолидации. По его словам, в сложной ситуации господа «говоруны» должны прекратить пустые разговоры и начать приносить стране настоящую пользу с оружием в руках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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