Бойцы ЧВК «Вагнер» столкнулись с зарубежными наемниками на Донбассе

Произошло столкновение бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с иностранными наемниками на Донбассе. Об этом сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

Бойцы ЧВК Вагнера поразили огневые позиции ВСУ в Донбассе

В ходе боёв за распределительную подстанцию под Артемовском бойцы ЧВК обнаружили документы военнослужащего из Израиля и иностранное оружие, оставленное бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении.

Украинские военные разграбили все административные помещения, взломали сейфы и оставили большое количество оружия, в том числе, и производства стран НАТО.

Сообщается, что бойцы ЧВК «Вагнер» постарались сохранить инфраструктуру административных зданий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о наступлении союзных сил на артемовском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ЧВКВойна В ДонбассеНаемники
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