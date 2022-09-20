Бойцы ЧВК «Вагнер» столкнулись с зарубежными наемниками на Донбассе
Произошло столкновение бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с иностранными наемниками на Донбассе. Об этом сообщил Telegram-канал Zvezdanews.
В ходе боёв за распределительную подстанцию под Артемовском бойцы ЧВК обнаружили документы военнослужащего из Израиля и иностранное оружие, оставленное бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении.
Украинские военные разграбили все административные помещения, взломали сейфы и оставили большое количество оружия, в том числе, и производства стран НАТО.
Сообщается, что бойцы ЧВК «Вагнер» постарались сохранить инфраструктуру административных зданий.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о наступлении союзных сил на артемовском направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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