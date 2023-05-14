Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» в «гнезде» Артемовска

Пригожин сообщил, что «Вагнер» 14 мая продвинулся на 130 метров в «гнезде» Артемовска и вокруг него. За день освобождено девять многоэтажных домов.

По его словам, ЧВК контролирует 28 домов, украинские подразделения - 20 зданий.

«Под контролем противника осталось 1,69 квадратных километра. Штурмовые группы заняли 91 тысячу квадратных метров», - уточнил Пригожин.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что происходящее в Артемовске является подготовкой к контрнаступлению ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

