Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» в «гнезде» Артемовска
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске (Бахмут). Заявление публикует пресс-служба предпринимателя.
Пригожин сообщил, что «Вагнер» 14 мая продвинулся на 130 метров в «гнезде» Артемовска и вокруг него. За день освобождено девять многоэтажных домов.
По его словам, ЧВК контролирует 28 домов, украинские подразделения - 20 зданий.
«Под контролем противника осталось 1,69 квадратных километра. Штурмовые группы заняли 91 тысячу квадратных метров», - уточнил Пригожин.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что происходящее в Артемовске является подготовкой к контрнаступлению ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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