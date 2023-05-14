NYT: украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки

Участвовавшие в боях в Артемовске (Бахмут) украинские военные пожаловались на российские танки и артиллерию. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

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В интервью изданию бойцы ВСУ признались, что бронетехника армии России снится им в кошмарах. По их словам, огонь подразделений РФ не прекращается ни на минуту.

По мнению украинских военных, из-за нехватки противотанковых комплексов они не могут противостоять российской армии.

В конце апреля СМИ сообщили о применении Россией танка «Армата» в зоне спецоперации. Французская газета Le Figaro назвала машину технологически революционной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияРоссийская Армия

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