NYT: украинские военные в Артемовске пожаловались на российские танки

В интервью изданию бойцы ВСУ признались, что бронетехника армии России снится им в кошмарах. По их словам, огонь подразделений РФ не прекращается ни на минуту.

По мнению украинских военных, из-за нехватки противотанковых комплексов они не могут противостоять российской армии.

В конце апреля СМИ сообщили о применении Россией танка «Армата» в зоне спецоперации. Французская газета Le Figaro назвала машину технологически революционной, передает «Радиоточка НСН».

