Пригожин рассказал о потерях «Вагнера» во время мятежа
26 июня 202317:48
Евгений Пригожин заявил, что во время мятежа были ранены несколько бойцов ЧВК «Вагнера», также погибли двое ранее присоединившихся военнослужащих Минобороны. Об этом он сообщил в аудиосообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Он также выразил сожаление в связи со смертями российских летчиков, и отметил, что ответная атака была вынужденной мерой.
«Мы сожалеем о том, что были вынуждены наносить удары по авиационным средствам. Но они бросали бомбы и наносили ракетные удары. В течение суток мы прошли 780 километров, не доходя 200 километров до Москвы. За это время были блокированы и обезврежены все военные объекты, которые находились по дороге. Не погиб никто, еще раз повторяю, из тех, кто находился на земле. И в этом была наша задача. Среди бойцов «Вагнера» - несколько человек ранены, и двое погибших, которые присоединились к нам по собственному желанию - военнослужащие Минобороны», - сказал он.
Белорусский политолог Александр Алесин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что Евгений Пригожин не задержится в Белоруссии, и вскоре уедет работать в Африку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru