Пригожин рассказал о потерях «Вагнера» во время мятежа

Евгений Пригожин заявил, что во время мятежа были ранены несколько бойцов ЧВК «Вагнера», также погибли двое ранее присоединившихся военнослужащих Минобороны. Об этом он сообщил в аудиосообщении, опубликованном в его Telegram-канале. Он также выразил сожаление в связи со смертями российских летчиков, и отметил, что ответная атака была вынужденной мерой.