Польша укрепит границу с Белоруссией после сообщений о переезде Пригожина

Польша укрепит границу с Белоруссией из-за информации о переезде в республику руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы польского кабмина Матеуша Моравецкого.

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По его словам, он внимательно следит за событиями в России. При этом военные Польши дополнительно укрепили границу с Калининградской областью и Белоруссией. Премьер объяснил такие меры риском угрозы со стороны Москвы.

Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши назвал ситуацию с мятежом внутренним делом России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:ПольшаЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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