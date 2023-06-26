Польша укрепит границу с Белоруссией после сообщений о переезде Пригожина
Польша укрепит границу с Белоруссией из-за информации о переезде в республику руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы польского кабмина Матеуша Моравецкого.
По его словам, он внимательно следит за событиями в России. При этом военные Польши дополнительно укрепили границу с Калининградской областью и Белоруссией. Премьер объяснил такие меры риском угрозы со стороны Москвы.
Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши назвал ситуацию с мятежом внутренним делом России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru