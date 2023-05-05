Пригожин объявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» выходит из Артемовска
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил Минобороны РФ принять Артемовск (Бахмут) у ЧВК. Об этом сообщила пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.
«Прошу начальника Генштаба подписать боевое распоряжение в адрес ЧВК «Вагнер» на передачу позиций населенного пункта Бахмут подразделениям Министерства обороны и указать дату – с какого дня они сменят нас на позициях», - сказал основатель ЧВК.
Он отметил, что совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение удерживать позиции и продолжать наступление на Артемовск до 10 мая. По словам Пригожина, под контролем Украины осталось 2,5 квадратных километра из 45 квадратных километров. Основатель ЧВК подчеркнул, что пошел на это из-за отсутствия боеприпасов.
Ранее, 29 апреля, Евгений Пригожин в видеоинтервью военкору Семену Пегову сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» могут быть выведены из Артемовска из-за острой нехватки боеприпасов. Тогда бизнесмен отмечал, что необходимо срочно принять решение о целесообразности нахождения бойцов «Вагнера» в городе, сообщает «Радиоточка НСН».
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