СМИ: В Артемовске ликвидировали командира роты бригады ВСУ «Холодный Яр»

Командир роты 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» Александр Немашкало ликвидирован в Артемовске. Об этом сообщает «Русская весна».

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По данным портала, офицера уничтожили в конце апреля во время боев за город. Предположительно, Немашкало был ликвидирован «вместе со своей бронетехникой», пишет «Свободная пресса».

Военкоры отмечают, что 93-я бригада ВСУ несет в Артемовске огромные потери.

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ФОТО: РИА Новости
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