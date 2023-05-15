Пригожин: под контролем ВСУ в Артемовске осталось 12 многоэтажек
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении «музыкантов» в Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя публикует его пресс-служба.
Пригожин уточнил, что 15 мая «Вагнер» продвинулся в Артемовске до 220 метров и занял 105 тысяч квадратных метров территории. Под контролем противника осталось 1,59 квадратных километра, сообщил бизнесмен.
По его словам, ЧВК «Вагнер» контролирует 36 многоэтажных домов на западе Артемовска, украинская армия - 12.
Российские силы заняли ключевые высотные здания в Артемовске, заявил 15 мая врио главы Донецкой республики Денис Пушилин, передает «Радиоточка НСН».
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