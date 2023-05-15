Пригожин: под контролем ВСУ в Артемовске осталось 12 многоэтажек

Пригожин уточнил, что 15 мая «Вагнер» продвинулся в Артемовске до 220 метров и занял 105 тысяч квадратных метров территории. Под контролем противника осталось 1,59 квадратных километра, сообщил бизнесмен.

По его словам, ЧВК «Вагнер» контролирует 36 многоэтажных домов на западе Артемовска, украинская армия - 12.

Российские силы заняли ключевые высотные здания в Артемовске, заявил 15 мая врио главы Донецкой республики Денис Пушилин, передает «Радиоточка НСН».

