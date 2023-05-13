Пригожин отреагировал на похвалу главы Генштаба России от главкома ВСУ

Накануне главком ВСУ назвал главу Генштаба, замминистра обороны России генерала Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым противником. Об этом Залужный заявил в интервью в рамках документального фильма.

«Я, безусловно, с Залужным согласиться не могу, потому что мы по разные стороны баррикад, а вот то, что он не безосновательно хвалит начальника Генштаба Герасимова, это сто процентов потому, что Залужного абсолютно устраивает то, что сегодня делает начальник Генерального штаба. <…> Я думаю, что Залужный в скором времени не только похвалит, но и какую-нибудь государственную награду выпишет в адрес тех «околовоенных» чиновников для того, чтобы отметить заслуги перед Украиной», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Предприниматель также отчитался об успехах «Вагнеров» в Артемовске.

«За ночь подразделения ЧВК «Вагнер» продолжили продвижение в гнезде Бахмута и захватили еще три здания», - заключил Пригожин.

Основатель «Вагнера» 12 мая заявил, что до полного освобождения Артемовска осталось занять 20 зданий на западе города, передает «Радиоточка НСН».

