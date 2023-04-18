Пригожин раскрыл подробности убийства с участием предполагаемого вагнеровца
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал преступление, которое, предположительно, совершил служивший в группе житель Южной Осетии. Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
Житель Цхинвала Сослан Валиев по прозвищу «Цугри» скончался вечером 17 апреля после удара ножом. Был задержан нанесший смертельный удар Георгий Сиукаев. По некоторым данным, он служил в ЧВК «Вагнер».
По словам Пригожина, Валиев часто находился в состоянии алкогольного опьянения. Вечером 17 апреля он стал приставить к прохожим в Цхинвале.
Позже Валиев подошел к одной из припаркованных машин и начал оскорблять пассажиров. Основатель "Вагнера" отметил, что люди обратились за помощью к Сиукаеву.
«В результате конфликта Сиукаев Г.Б. нанес несколько ударов ножом Валиеву, в результате чего последний и скончался», - заявил Пригожин.
Основатель «Вагнера» ранее предложил финской армии устроить битву насмерть, передает «Радиоточка НСН».
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