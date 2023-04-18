Пригожин раскрыл подробности убийства с участием предполагаемого вагнеровца

Житель Цхинвала Сослан Валиев по прозвищу «Цугри» скончался вечером 17 апреля после удара ножом. Был задержан нанесший смертельный удар Георгий Сиукаев. По некоторым данным, он служил в ЧВК «Вагнер».

По словам Пригожина, Валиев часто находился в состоянии алкогольного опьянения. Вечером 17 апреля он стал приставить к прохожим в Цхинвале.

Позже Валиев подошел к одной из припаркованных машин и начал оскорблять пассажиров. Основатель "Вагнера" отметил, что люди обратились за помощью к Сиукаеву.

«В результате конфликта Сиукаев Г.Б. нанес несколько ударов ножом Валиеву, в результате чего последний и скончался», - заявил Пригожин.

Основатель «Вагнера» ранее предложил финской армии устроить битву насмерть, передает «Радиоточка НСН».

