Пушилин рассказал о переброске подкрепления для российских военных в Артемовске

«Ситуация напряженная, но уже все меньше и меньше этих высоток, которые ... контролируются вооруженными формированиями Украины», — указал политик.

Пушилин подчеркнул, что российская армия направила подкрепления на фланги в городе, пишет Ura.ru. Как отметил врио главы ДНР, силы РФ идут вперед, несмотря на сложности.

Между тем военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ситуация в Артемовске «идет по плану», инициатива остается за военными РФ, пишет «Свободная пресса».

