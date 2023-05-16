Пушилин рассказал о переброске подкрепления для российских военных в Артемовске

Ситуация в Артемовске остается напряженной, однако российские военные продолжают продвижение. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

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«Ситуация напряженная, но уже все меньше и меньше этих высоток, которые ... контролируются вооруженными формированиями Украины», — указал политик.

Пушилин подчеркнул, что российская армия направила подкрепления на фланги в городе, пишет Ura.ru. Как отметил врио главы ДНР, силы РФ идут вперед, несмотря на сложности.

Между тем военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ситуация в Артемовске «идет по плану», инициатива остается за военными РФ, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФДНРДенис Пушилин

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