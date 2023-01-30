Пригожин назвал версии ношения бойцами ВСУ шевронов ЧВК «Вагнер»
Основатель частной военной компании Евгений Пригожин прокомментировал сообщения о том, что представители вооруженных сил Украины в районе населённого пункта Часов Яр в Бахмутском районе Донбасса надевают её шевроны с целью выявления пророссийски настроенного местного населения. Как заявил Пригожин, он нее может подтвердить или опровергнуть данную информацию, поскольку не находится в этом городе.
Вместе с тем, на соответствующий запрос URA.RU он выдвинул две версии такого возможного поведения бойцов ВСУ. По словам бизнесмена, если они действительно нашивают шевроны его ЧВК, то таким образом пытаются раскачать мирное население на сопротивление российским силам, «кошмаря» его под видом вагнеровцев.
Второй вариант, по словам Пригожина, заключается в том, что представители ВСУ – тайные поклонники ЧВК «Вагнер». Он также затруднился сказать, имело ли место нечто подобное ранее. Также предприниматель отказался раскрыть секрет, каким образом можно настоящего представителя данного подразделения от украинского военного, поскольку это «военная тайна».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Евгений Пригожин прокомментировал решение США внести ЧВК «Вагнер» в список транснациональных преступных организаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru