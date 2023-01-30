Стрелков отказался комментировать обвинения Пригожина в сдаче Славянска
Командовавший обороной города экс-министр ДНР поставил точку в конфликте с Пригожиным и Безлером.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в эфире НСН отказался комментировать обвинения командира ополчения Игоря Безлера и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по поводу оставления Славянска в 2014 году.
«Я такие вещи вообще не собираюсь комментировать. Если люди глупы или просто мерзавцы, то это невозможно комментировать. Я не собираюсь оправдываться за то, о чем было написано множество раз. Если решено этими людьми объявить меня предателем и трусом, я с ними пререкаться не собираюсь», - коротко ответил Стрелков.
Ранее Безлер заявил, что оставление Славянска было «самой большой глупостью» и что «Гиркин сбежал из Славянска в багажнике, обложившись бронежилетами». Пригожин же, позвав Стрелкова в ЧВК «Вагнер», в оскорбительной форме обещал устроить тому «допрос с пристрастием» по поводу сдачи Славянска.
Бойцы Стрелкова начали занимать Славянск 12-13 апреля, а затем удерживали город, обороняясь от ВСУ. Они оставили город в ночь на 5 июля.
При этом военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, который провёл полтора месяца в осаждённом Славянске, говорил об огромном значении Славянска для «русской весны». По его оценке, действия Стрелкова помогли сковать большие силы ВСУ, дав время и силы ополченцам в Донецке и Луганске, позволив им организовать укрепленные центры сопротивления по всему региону.
По словам Стешина, для продолжения обороны Стрелкову не хватало людей и ресурсов. «Когда-то он пришел в Славянск с потрепанными автоматами и даже гладкими «Сайгами» и «Вепрями», а ушел колонной бронетехники», - отмечал он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 941 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 612 / сут.
- Кравцов рассказал, что учебник с темой спецоперации может появиться в школах в следующем году
- СМИ сообщили о начале Трампом предвыборной кампании
- СМИ сообщили о задержании в Словении двух подозреваемых в шпионаже в пользу России
- Сразу семь авто столкнулись на юго-востоке Москвы
- Пушилин: Российские военные закрепились в восточной части Угледара
- Хачанов стал третьей ракеткой мира в чемпионской гонке ATP
- СМИ: «АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски для автомобилей
- Рябков назвал ситуацию в отношениях с США тупиковой
- СМИ: «Ростелеком» планирует купить «МегаФон»
- В КНДР сочли визит Столтенберга в Сеул и Токио «прелюдией к войне» в регионе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru