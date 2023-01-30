Стрелков отказался комментировать обвинения Пригожина в сдаче Славянска

«Я такие вещи вообще не собираюсь комментировать. Если люди глупы или просто мерзавцы, то это невозможно комментировать. Я не собираюсь оправдываться за то, о чем было написано множество раз. Если решено этими людьми объявить меня предателем и трусом, я с ними пререкаться не собираюсь», - коротко ответил Стрелков.

Ранее Безлер заявил, что оставление Славянска было «самой большой глупостью» и что «Гиркин сбежал из Славянска в багажнике, обложившись бронежилетами». Пригожин же, позвав Стрелкова в ЧВК «Вагнер», в оскорбительной форме обещал устроить тому «допрос с пристрастием» по поводу сдачи Славянска.

Бойцы Стрелкова начали занимать Славянск 12-13 апреля, а затем удерживали город, обороняясь от ВСУ. Они оставили город в ночь на 5 июля.

При этом военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, который провёл полтора месяца в осаждённом Славянске, говорил об огромном значении Славянска для «русской весны». По его оценке, действия Стрелкова помогли сковать большие силы ВСУ, дав время и силы ополченцам в Донецке и Луганске, позволив им организовать укрепленные центры сопротивления по всему региону.

По словам Стешина, для продолжения обороны Стрелкову не хватало людей и ресурсов. «Когда-то он пришел в Славянск с потрепанными автоматами и даже гладкими «Сайгами» и «Вепрями», а ушел колонной бронетехники», - отмечал он.

