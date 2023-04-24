Пригожин рассказал о помощи Байдену на выборах
Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о помощи президенту США Джо Байдену на выборах, его слова приводит пресс-служба.
«В 2016 году мы выбрали успешно президента Трампа, и демократы были на нас в обиде. Поэтому, когда в 2020 году демократам была нужна победа, и представители президента Байдена обратились ко мне с просьбой подтасовать кое-какие голоса — мы им с удовольствием помогли», - иронично отметил он.
Далее, по его словам, Вашингтон предложил «креативное решение украинской проблемы, не просто изменение политической ориентации Украины, а полного, тотального сокращения населения хотя бы до 3-4 миллионов человек».
«Бахмутскую мясорубку» он назвал началом этой утилизации всей украинской нации.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы перестанут брать украинских солдат в плен. Пригожин прокомментировал появившийся в Сети аудиоперехват разговора бойцов ВСУ. Они приняли решение застрелить раненого вагнеровца. По словам предпринимателя, «Вагнер» никогда не нарушал международные законы гуманизма. О пленных необходимо заботиться, а не наносить им увечья, сказал Пригожин, пообещав «уничтожать всех на поле боя», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 389 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 509 / сут.
- Медведев объяснил, чем выгоден захват Украины Польшей
- «Наш чудовищный замысел»: Пригожин отреагировал на утечку материалов Пентагона
- Пригожин рассказал о помощи Байдену на выборах
- Памфилова: Запад заинтересован в срыве выборов президента России
- Рогов: Киев перебросил в Запорожье ракетный комплекс «Гром-2»
- Врио главы Красноярского края отправил в отставку правительство региона
- Киркоров рассказал, как Зеленский бесплатно жил у него дома
- Южная Корея запретит к экспорту в Россию и Белоруссию 798 товаров
- Марочко заявил, что ВСУ потеряли более 4 тыс. человек за неделю
- СМИ: В Подмосковье упал беспилотник с 17 кг взрывчатки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru