Пригожин рассказал о помощи Байдену на выборах

Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал о помощи президенту США Джо Байдену на выборах, его слова приводит пресс-служба.

«В 2016 году мы выбрали успешно президента Трампа, и демократы были на нас в обиде. Поэтому, когда в 2020 году демократам была нужна победа, и представители президента Байдена обратились ко мне с просьбой подтасовать кое-какие голоса — мы им с удовольствием помогли», - иронично отметил он.

Далее, по его словам, Вашингтон предложил «креативное решение украинской проблемы, не просто изменение политической ориентации Украины, а полного, тотального сокращения населения хотя бы до 3-4 миллионов человек».