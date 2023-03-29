«Ванадиевые яйца!»: Основатель ЧВК «Вагнер» извинился перед продюсером Пригожиным

«Я не видел этого комментария, но если Иосиф Игоревич считает, что мне не нужно его учить, конечно же, я не буду этого делать, потому что человек, который проходится таким образом по высшему руководству страны, имеет вольфрамовые, и я бы даже сказал ванадиевые яйца, поэтому с моими, обычными, металлическими соваться некуда», - заявил Евгений Пригожин в Telegram.

Он признался, что позволит продюсеру «раскатать себя катком» и извинился перед Иосифом Игоревичем.

Украинские СМИ ранее распространили аудиозапись разговора, в котором Иосиф Пригожин якобы критиковал российские власти. Сам продюсер назвал его фейком. Комментируя этот скандал, основатель ЧВК «Вагнер», в частности, назвал однофамильца «м****ом» за то, что тот «начал отмазываться».

Сегодня в СМИ появились скрины ответа продюсера, в котором он применяет это же выражение. При этом на официальных страницах продюсера в соцсетях такого заявления на момент выхода материала нет.

