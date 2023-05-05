Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске до 170 метров

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.

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«Несмотря на тяжелый снарядный голод подразделения ЧВК «Вагнер» сегодня продвинулись в различных направлениях до 170 метров и заняли 59.500 квадратных метров площади Бахмута», - рассказал Пригожин.

Основатель «Вагнера» уточнил, что под контролем противника осталось 2,52 квадратных километра территории города. Он уточнил, что у «музыкантов» есть возможность продвигаться в Артемовске до конца 9 мая.

Пригожин ранее объявил, что ЧВК выйдет из Артемовска 10 мая. Он попросил Минобороны взять город под свой контроль, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Евгения Пригожина
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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