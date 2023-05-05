Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске до 170 метров
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.
«Несмотря на тяжелый снарядный голод подразделения ЧВК «Вагнер» сегодня продвинулись в различных направлениях до 170 метров и заняли 59.500 квадратных метров площади Бахмута», - рассказал Пригожин.
Основатель «Вагнера» уточнил, что под контролем противника осталось 2,52 квадратных километра территории города. Он уточнил, что у «музыкантов» есть возможность продвигаться в Артемовске до конца 9 мая.
Пригожин ранее объявил, что ЧВК выйдет из Артемовска 10 мая. Он попросил Минобороны взять город под свой контроль, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru