Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась на 400 метров в Артемовске

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя публикует его пресс-служба в Telegram.

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Пригожин сообщил, что 12 мая подразделения «Вагнера» продвинулись на 400 метров. Группа заняла 132 тысячи квадратных километров.

«Под контролем противника осталось ровно два квадратных километра», - уточнил он.

Основатель «Вагнера» 12 мая заявил, что до полного освобождения Артемовска осталось занять 20 зданий на западе города, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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