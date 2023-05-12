Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась на 400 метров в Артемовске
12 мая 202321:31
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о продвижении группы в Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя публикует его пресс-служба в Telegram.
Пригожин сообщил, что 12 мая подразделения «Вагнера» продвинулись на 400 метров. Группа заняла 132 тысячи квадратных километров.
«Под контролем противника осталось ровно два квадратных километра», - уточнил он.
Основатель «Вагнера» 12 мая заявил, что до полного освобождения Артемовска осталось занять 20 зданий на западе города, передает «Радиоточка НСН».
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru