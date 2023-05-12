Минобороны: ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать на западе Артемовска

Вечером 11 мая военные корреспонденты сообщили, что украинская армия начала контрнаступление. По их данным, ВСУ пытались прорваться в сторону Берховки и Ягодного. В районе Соледара украинская армия наступала при поддержке бронегрупп, сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный, передает «Радиоточка НСН».

В Минобороны РФ сообщили, что все атаки отражены.

Позже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу прибыть в Артемовск (Бахмут). Он отметил, что в городе сложная оперативная ситуация, на флангах противник предпринял ряд успешных атак.

