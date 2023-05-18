Пригожин: ЧВК «Вагнер» добивает Бахмут до конца
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о ходе наступления группы в Артемовске (Бахмут). Заявление предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram.
Пригожин сообщил, что 18 мая «музыканты» продвинулись в Артемовске на 400 метров вперед и заняли 189 тысяч квадратных метров территории. Под контролем ВСУ осталось менее одного квадратного километра.
По словам главы «Вагнера», противник пытается удержать каждый дом. Он не исключил, что для ВСУ бои в Артемовске являются составляющей контрнаступления.
«Мы добиваем Бахмут до конца, чтобы избежать любых кривотолков», - подчеркнул предприниматель.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия значительно усилила наступающую группировку в Артемовске, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru