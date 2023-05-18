Пригожин: ЧВК «Вагнер» добивает Бахмут до конца

Пригожин сообщил, что 18 мая «музыканты» продвинулись в Артемовске на 400 метров вперед и заняли 189 тысяч квадратных метров территории. Под контролем ВСУ осталось менее одного квадратного километра.

По словам главы «Вагнера», противник пытается удержать каждый дом. Он не исключил, что для ВСУ бои в Артемовске являются составляющей контрнаступления.

«Мы добиваем Бахмут до конца, чтобы избежать любых кривотолков», - подчеркнул предприниматель.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия значительно усилила наступающую группировку в Артемовске, передает «Радиоточка НСН».

