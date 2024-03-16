При ракетном ударе по санаторию в Одессе уничтожены около 100 западных наемников
16 марта 202413:41
Порядка 100 иностранных наемников было уничтожено в результате ракетного удара российских военных, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Еще около 100 наемников получили ранения, уточняет агентство. Отмечается, что удар был нанесен по санаторию «Мрия» в городе Одесса.
Ранее стало известно, что в Белгороде после обстрела со стороны Украины пострадали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru