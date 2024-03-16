При ракетном ударе по санаторию в Одессе уничтожены около 100 западных наемников

Порядка 100 иностранных наемников было уничтожено в результате ракетного удара российских военных, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

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Еще около 100 наемников получили ранения, уточняет агентство. Отмечается, что удар был нанесен по санаторию «Мрия» в городе Одесса.

Ранее стало известно, что в Белгороде после обстрела со стороны Украины пострадали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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