При ракетном ударе по санаторию в Одессе уничтожены около 100 западных наемников

Еще около 100 наемников получили ранения, уточняет агентство. Отмечается, что удар был нанесен по санаторию «Мрия» в городе Одесса.

Ранее стало известно, что в Белгороде после обстрела со стороны Украины пострадали четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

