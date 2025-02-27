При атаке дрона ВСУ в курской деревне Лобановка вспыхнул дом

Пожар в Кореневском районе Курской области начался в результате атаки украинского дрона на жилой дом в деревне Лобановка, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что огонь перекинулся на соседний дом, но, к счастью, никто не пострадал, так как в этих домах не было людей.

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Хинштейн также предупредил жителей области о возможных рисках и призвал воздерживаться от поездок в приграничные районы, поскольку такие инциденты могут представлять угрозу для жизни и здоровья.

6 августа 2024 года подразделения ВСУ попытались наступать в Курской области, но их продвижение было остановлено. Генштаб ВС РФ сообщил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий в Курской области враг потерял более 63 тысяч человек. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО для обеспечения безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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