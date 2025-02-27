ВС РФ освободили поселок Никольский в Курской области
27 февраля 202513:42
Российская армия освободила поселок Никольский в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 240 военнослужащих, две пусковые установки ЗРК С-300 и «Бук-М1», 17 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, одну американскую САУ «Паладин» и восемь пунктов управления беспилотниками.
Накануне стало известно, что в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» был освобождён населённый пункт Новолюбовка в Луганской Народной Республике (ЛНР), напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru