Президент Венгрии призвала Зеленского начать мирные переговоры
Президент Венгрии Каталин Новак предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому запустить процесс мирных переговоров с российской стороной. Об этом она рассказала в интервью изданию Index.
Она призналась, что не видит военного решения конфликта, который бы впоследствии привел к миру обе стороны, и потому Новак видит единственным выходом из сложившейся ситуации - сесть за стол переговоров.
Высказываясь о планах Украины вернуть потерянные территории, Новак отметила, что Зеленский имеет право представлять интересы страны.
Ранее президент Венгрии заявила о скорых переменах в решении украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru