Президент Венгрии призвала Зеленского начать мирные переговоры

Президент Венгрии Каталин Новак предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому запустить процесс мирных переговоров с российской стороной. Об этом она рассказала в интервью изданию Index.

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Она призналась, что не видит военного решения конфликта, который бы впоследствии привел к миру обе стороны, и потому Новак видит единственным выходом из сложившейся ситуации - сесть за стол переговоров.

Высказываясь о планах Украины вернуть потерянные территории, Новак отметила, что Зеленский имеет право представлять интересы страны.

Ранее президент Венгрии заявила о скорых переменах в решении украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ВенгрияВладимир Зеленский

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