В Совфеде ответили на требование Украины распустить ДНР и ЛНР

Ранее требование распустить донбасские республики озвучила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер. Также в числе требований она назвала демилитаризацию населенных пунктов ДНР и ЛНР, полное прекращение огня и отвод сил от линии разграничения, пишут «Известия».

В свою очередь член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич расценил заявление Олифер как прямой отказ от выполнения «формулы Штайнмайера», пишет РИА ФАН.

