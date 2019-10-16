В Совфеде ответили на требование Украины распустить ДНР и ЛНР
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал неприемлемым требование Украины о роспуске Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщает RT.
Сенатор подчеркнул, что подобные ультиматумы делают бессмысленными Минские соглашения, так как ДНР и ЛНР являются сторонами переговорного процесса.
Ранее требование распустить донбасские республики озвучила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер. Также в числе требований она назвала демилитаризацию населенных пунктов ДНР и ЛНР, полное прекращение огня и отвод сил от линии разграничения, пишут «Известия».
В свою очередь член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич расценил заявление Олифер как прямой отказ от выполнения «формулы Штайнмайера», пишет РИА ФАН.
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