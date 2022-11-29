Президент Германии заявил, что призывы к прекращению огня несерьезны

Призывы к прекращению огня на Украине не имеют перспективы в настоящее время на поле боя, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президент ФРН Франка-Вальтера Штайнмайера.

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«Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости», — заявил он. Штайнмайер призвал не признавать итоги референдумов по вхождению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Как отметил президент, никакого выхода из ситуации сейчас нет.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украина должна иметь полную свободу действий и сама решать, когда она хочет провести и считает ли такие переговоры перспективными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаГерманияФранк-вальтер Штайнмайер
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