Президент Германии заявил, что призывы к прекращению огня несерьезны

«Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости», — заявил он. Штайнмайер призвал не признавать итоги референдумов по вхождению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Как отметил президент, никакого выхода из ситуации сейчас нет.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Украина должна иметь полную свободу действий и сама решать, когда она хочет провести и считает ли такие переговоры перспективными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

