Названа самая популярная книга у мужчин
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» признан самым популярным литературным произведением среди мужской аудитории. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Кион Строки», которые есть в распоряжении НСН.
В числе других востребованных у мужчин книг — бестселлеры Ребекки Яррос «Железное пламя» и «Четвёртое крыло», философский роман Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», приключенческий роман Александра Дюма «Граф Монте‑Кристо», а также произведения русской классики — «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского и «Тихий Дон» Михаила Шолохова.
Кроме того, в рейтинг попали научно‑фантастический роман Фрэнка Герберта «Дюна», антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине», а также нон‑фикшн‑произведения — «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Sapiens. Краткая история человечества» Ювала Ноя Харари.
Ранее интерес к литературе о русских традициях вырос на 76%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
