В Липецкой области на Масленицу сожгли гигантское чучело Лабубу

На Масленицу в археологическом парке «Аграмач», расположенном в Липецкой области, состоялось сожжение трёхметрового чучела Лабубу.

Директор парка Александр Голотвин перед началом ритуала обратился к гостям с воодушевляющими словами: «Будем бороться со злом, сожжём его! Добро победит! Зима отступит, весна придёт. Всех с праздником!»

В прошлом году праздничное мероприятие в парке тоже сопровождалось сожжением арт‑объектов — тогда в огне исчезли фигуры Белого Ходока, Волан‑де‑Морта, Венома, Фредди Крюгера и Хагги Вагги. По заявлению организаторов, эти образы были уничтожены как символ освобождения традиционной русской культуры от влияния чуждых ценностей.

ФОТО: ТАСС/Савостьянов Сергей
