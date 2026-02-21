В Липецкой области на Масленицу сожгли гигантское чучело Лабубу
На Масленицу в археологическом парке «Аграмач», расположенном в Липецкой области, состоялось сожжение трёхметрового чучела Лабубу.
Директор парка Александр Голотвин перед началом ритуала обратился к гостям с воодушевляющими словами: «Будем бороться со злом, сожжём его! Добро победит! Зима отступит, весна придёт. Всех с праздником!»
В прошлом году праздничное мероприятие в парке тоже сопровождалось сожжением арт‑объектов — тогда в огне исчезли фигуры Белого Ходока, Волан‑де‑Морта, Венома, Фредди Крюгера и Хагги Вагги. По заявлению организаторов, эти образы были уничтожены как символ освобождения традиционной русской культуры от влияния чуждых ценностей.
Ранее стало известно, что набор для приготовления четырех порций блинов по классическому рецепту в 2025 году обойдется в среднем в 149 рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
