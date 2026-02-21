Директор парка Александр Голотвин перед началом ритуала обратился к гостям с воодушевляющими словами: «Будем бороться со злом, сожжём его! Добро победит! Зима отступит, весна придёт. Всех с праздником!»



В прошлом году праздничное мероприятие в парке тоже сопровождалось сожжением арт‑объектов — тогда в огне исчезли фигуры Белого Ходока, Волан‑де‑Морта, Венома, Фредди Крюгера и Хагги Вагги. По заявлению организаторов, эти образы были уничтожены как символ освобождения традиционной русской культуры от влияния чуждых ценностей.

