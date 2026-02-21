Яромир Ягр объявил о завершении карьеры в профессиональном хоккее
Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, олимпийский чемпион 1998 года, объявил о завершении профессиональной карьеры.
В интервью порталу hokej.cz спортсмен признался, что больше не сможет выходить на лёд на прежнем уровне: «Болельщики меня больше не увидят. Должно произойти чудо — Бог должен сделать меня на 15 лет моложе. Я набрал вес во время Олимпиады: ничего не делал, кроме как ел и смотрел телевизор, — в результате стал тяжелее на 4–5 кг».
Ягру исполнилось 54 года. С 2011 года он владеет хоккейным клубом «Кладно», а с 2018‑го выступал за эту команду в чешском чемпионате. В апреле 2024 года хоккеист вошёл в историю как самый возрастной игрок профессиональных лиг, побив рекорд канадского спортсмена Горди Хоу, который завершил карьеру в 52 года.
За свою карьеру Ягр защищал цвета нескольких европейских клубов: помимо родного «Кладно», он играл за итальянский «Больцано», немецкий «Шальке» и российский «Авангард».
Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пока не решил, останется ли он в команде, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
