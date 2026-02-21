Аналитик Лоссан: Многие банки меняют условия обслуживания карт к концу квартала
Аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан в беседе с агентством «Прайм» объяснил, почему банки зачастую меняют условия обслуживания карт ближе к концу квартала.
По словам эксперта, такие корректировки связаны с текущей ключевой ставкой, общей экономической ситуацией и стремлением кредитных организаций повысить собственную доходность.
Лоссан напомнил, что обслуживание каждой дебетовой карты влечёт за собой определённые расходы для банка — и эти затраты должны компенсироваться за счёт использования средств клиентов. В случаях, когда необходимая окупаемость не достигается, финансовые учреждения вносят изменения в условия: например, снижают доходность по остаткам на счёте либо устанавливают дополнительные требования к активности клиентов, чтобы сохранить финансовую устойчивость продукта.
Кроме того, набирает обороты тенденция к чёткому разделению функций: карты всё чаще используются исключительно для расходов, а банковские счета и вклады — для накоплений. Такой подход выгоден для банков, поскольку средства на картах могут быть востребованы клиентом в любой момент, в отличие от более долгосрочных депозитных инструментов. В результате современные банковские продукты становятся всё более узкоспециализированными и адаптированными под конкретные задачи, подытожил аналитик.
Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев заявил «Радиоточке НСН», что бороться с мошенниками и дропперами поможет единый реестр банковских карт, который намерен разработать Центробанк.
