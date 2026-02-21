В ГД внесли проект, обязующий детей мигрантов покинуть РФ по достижению 18 лет

Согласно документу, дети трудовых мигрантов обязаны покинуть Россию в течение 30 дней после достижения 18 лет либо остаться, оформив патент и внеся авансовый платёж. Дети до 18 лет вправе находиться в стране на срок действия разрешения на работу родителя — при условии, что мигрант вносит фиксированный авансовый платёж по НДФЛ за себя и за каждого ребёнка.



Патент не выдадут иностранному гражданину, если о нём нет данных либо если его доходы ниже прожиточного минимума на семью. При этом правила не действуют в двух случаях: когда мигрант оформляет патент впервые или работает у физических лиц для личных нужд (не связанных с предпринимательской деятельностью).



Кроме того, ФНС будет автоматически передавать в МВД сведения о доходах мигрантов за 3, 6, 9 и 12 месяцев календарного года — на основе отчётности работодателей по страховым взносам и заявлений самих мигрантов, платящих налоги на профессиональный доход.

Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в интервью НСН рассказал, что трудовые мигранты в России, которые официально имеют доход ниже прожиточного минимума, позволяют работодателю экономить на различных отчислениях.

