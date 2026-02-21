Пожар возник в пятиэтажке на Донской улице в Москве
21 февраля 202620:00
МЧС Москвы сообщило о пожаре в пятиэтажном здании в центральной части города.
По информации спасателей, очаг возгорания находился в одной из квартир дома, расположенного на Донской улице.
По данным Telegram-канала Baza, спасатели эвакуировали 25 человек. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.
Ранее в Москве из горящего здания спасли 16 человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Липецкой области на Масленицу сожгли гигантское чучело Лабубу
- Трамп повысил глобальные пошлины с 10% до 15%
- В ГД внесли проект, обязующий детей мигрантов покинуть РФ по достижению 18 лет
- Пожар возник в пятиэтажке на Донской улице в Москве
- Названа самая популярная книга у мужчин
- Аналитик Лоссан: Многие банки меняют условия обслуживания карт к концу квартала
- Яромир Ягр объявил о завершении карьеры в профессиональном хоккее
- Композитор Раймонд Паулс отозвал все доверенности у представителей
- СМИ заявили о якобы тайном проведении испытаний ядерного оружия в Китае
- Женщине ампутировали руки и ноги после того, как ее облизала собака