Пожар возник в пятиэтажке на Донской улице в Москве

План «Ковер» ввели по городу Воткинску в Удмуртии Лавров выразил соболезнования Китаю после гибели туристов на Байкале Коростелев на ОИ призвал проверить лыжи норвежцев на использование запрещенной смазки Путин поздравил Ресина с 90-летием Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы и ветра