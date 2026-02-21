Пожар возник в пятиэтажке на Донской улице в Москве

МЧС Москвы сообщило о пожаре в пятиэтажном здании в центральной части города.

По информации спасателей, очаг возгорания находился в одной из квартир дома, расположенного на Донской улице.

По данным Telegram-канала Baza, спасатели эвакуировали 25 человек. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Ранее в Москве из горящего здания спасли 16 человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: МЧС России
