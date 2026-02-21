Трамп повысил глобальные пошлины с 10% до 15%
Президент США Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин на товары из всех стран — с 10 % до 15 %. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети Truth Social, подчеркнув, что мера вступает в силу немедленно.
В своём сообщении глава государства пояснил, что поднимает глобальную пошлину с 10 % до максимально допустимого и юридически обоснованного уровня в 15 % — в отношении стран, которые, по его словам, десятилетиями извлекали выгоду за счёт США без каких‑либо последствий до его прихода к власти.
Трамп также указал, что решение о повышении тарифов было принято после детального анализа «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда. В ближайшие месяцы администрация президента планирует разработать и ввести в действие новые юридически допустимые тарифные ставки.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что договоренность о снятии санкций сразу после завершения конфликта на Украине была достигнута на встрече Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске, а Европа будет вынуждена присоединиться, чтобы не проиграть в этом процессе.
