Преступления Зеленского и претензии Порошенко. Как Кучма вернулся к вопросу Донбасса

Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал своего преемника Владимира Зеленского объяснить заявления о возможном снятии блокады с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Сообщение с таким требованием экс-глава государства разместил на своей странице в Facebook.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной групп 19 июня. По его словам, инициатива поступила от представителя Киева Леонида Кучмы, и её подержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — написал Порошенко в Facebook, добавив, что «реализация российского сценария на Донбассе» была бы «предательством национальных интересов Украины».

Вернуть Кучму на пост полпреда в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины — худший шаг со стороны Зеленского, ранее заявил в интервью НСН политолог, бывший советник Кучмы Олег Соскин.