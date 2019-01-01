Донбассом займется «политический труп»?

Из всех событий богатого на них месяца мая больше всего россиянам запомнилась… победа Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине. Почти каждый пятый (19%) участник опроса «Левада-центра» назвал это наиболее запомнившимся событием прошедшего месяца. Удивительно, но события внутри собственной страны остались в памяти куда меньшего количества людей. Тогда – про Украину и ее президентов.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский через пару недель после вступления в должность приступил к вопросу, без преувеличения ключевому и в его предвыборных выступлениях и во всем его предстоящем президентстве. Это – Донбасс. В первый понедельник лета Зеленский объявил о назначении полпредом в контактной группе по урегулированию на востоке страны бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Он уже занимал этот пост, но в прошлом году оставил его, сославшись на преклонный возраст (ему - 80). После повторного назначения Кучма заявил, что у него уже есть идеи, как придать новый импульс минскому процессу. Для начала он предлагает установить перемирие на Донбассе на время сбора урожая. Вместе с тем, он признал, что в минском процессе остаются вопросы, которые, по его словам, требуют от Украины ряда шагов в сфере законодательства.

Ближайшая встреча контактной группы по урегулированию на Донбассе состоится 5 июня, уже с участием Леонида Кучмы, первая с момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечает «Газета.ру», Кучма считается одним из уважаемых политиков на постсоветском пространстве. Диаметрально противоположное мнение высказал в эфире НСН политолог, бывший советник Кучмы Олег Соскин. По его словам, назначение Кучмы - худший шаг Зеленского.