Донбассом займется «политический труп»?
Владимир Зеленский назначил полпредом в контактную группу по урегулированию на востоке экс-президента Леонида Кучму.
Из всех событий богатого на них месяца мая больше всего россиянам запомнилась… победа Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине. Почти каждый пятый (19%) участник опроса «Левада-центра» назвал это наиболее запомнившимся событием прошедшего месяца. Удивительно, но события внутри собственной страны остались в памяти куда меньшего количества людей. Тогда – про Украину и ее президентов.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский через пару недель после вступления в должность приступил к вопросу, без преувеличения ключевому и в его предвыборных выступлениях и во всем его предстоящем президентстве. Это – Донбасс. В первый понедельник лета Зеленский объявил о назначении полпредом в контактной группе по урегулированию на востоке страны бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Он уже занимал этот пост, но в прошлом году оставил его, сославшись на преклонный возраст (ему - 80). После повторного назначения Кучма заявил, что у него уже есть идеи, как придать новый импульс минскому процессу. Для начала он предлагает установить перемирие на Донбассе на время сбора урожая. Вместе с тем, он признал, что в минском процессе остаются вопросы, которые, по его словам, требуют от Украины ряда шагов в сфере законодательства.
Ближайшая встреча контактной группы по урегулированию на Донбассе состоится 5 июня, уже с участием Леонида Кучмы, первая с момента вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечает «Газета.ру», Кучма считается одним из уважаемых политиков на постсоветском пространстве. Диаметрально противоположное мнение высказал в эфире НСН политолог, бывший советник Кучмы Олег Соскин. По его словам, назначение Кучмы - худший шаг Зеленского.
«Зеленский пошел стопами Порошенко, стопами Ющенко, Януковича – они все, когда становились президентами, все просили Кучму, чтобы он решал для них какие-то вопросы. Всегда это заканчивалось неудачами, всегда! Кучма по жизни такой, он – роковая фигура для Украины. И взять, из нафталина достать, из паноптикума вот этот политический труп и снова пытаться его гальванизировать, оживлять – это со стороны Зеленского просто преступление»
Пока четкой позиции по урегулированию на Донбассе ни сам Владимир Зеленский, ни кто-либо из его окружения не озвучивали. Ранее Зеленский говорил о необходимости провести референдум о формате переговоров с Россией по вопросу Донбасса. В Кремле на это вновь напомнили, что Россия не является стороной конфликта. Вскоре после вступления в должность Зеленский посетил Донбасс и пообщался с украинскими военными на линии соприкосновения. В честь приезда нового президента Вооруженные силы Украины усилили огонь по позициям ополченцев самопровозглашенных республик…
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