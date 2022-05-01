В Венгрии рассказали об открытии счетов для оплаты газа из России десятью странами
Кроме Венгрии, еще девять европейских стран открыли счета в российском банке для последующей оплаты природного газа в соответствии с требованиями Москвы. Об этом заявил Гергей Гуйяш, глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана, в эфире Rádió Kossuth.
Аналитик объяснил заявление главы Минфина ФРГ об отказе оплачивать газ РФ рублями внутренними проблемами Германии
«Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли... Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — приводит его слова РИА Новости.
Гуйяш подчеркнул, что Евросоюз не вводил санкции, из-за которых будет невозможна оплата российского газа в рублях - она регулируется условиями гражданско-правового договора между государствами и компаниями.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции. Ряд стран ЕС выразил протест, отметив, что в договорах указаны другие валюты - евро и доллар.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 047 / сут.
Умерли
376 тыс.+147 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+8 733 / сут.
- В Венгрии рассказали об открытии счетов для оплаты газа из России десятью странами
- The Telegraph прогнозирует раздел мира на два враждующих экономических блока
- В Белгородской области из-за пожара на объекте Минобороны повреждено 7 домов
- Зеленский подтвердил эвакуацию гражданских с территории «Азовстали»
- Упавшим в Красноярском крае самолете летели священники
- Старовойт: Обрушение моста в Курской области произошло из-за диверсии
- Путин подписал закон, усиливший меры по информационной безопасности
- Еще 40 человек эвакуированы с территории комбината «Азовсталь»
- В пожаре на объекте Минобороны в Белгородской области пострадал человек
- Гладков: В Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru