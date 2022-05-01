В Венгрии рассказали об открытии счетов для оплаты газа из России десятью странами

Кроме Венгрии, еще девять европейских стран открыли счета в российском банке для последующей оплаты природного газа в соответствии с требованиями Москвы. Об этом заявил Гергей Гуйяш, глава канцелярии премьер-министра Виктора Орбана, в эфире Rádió Kossuth.

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«Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли... Помимо нас, так делают еще девять стран, но они не говорят, что поступают так же, просто потому что в Европе сейчас "быть хорошим для Европы" означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни», — приводит его слова РИА Новости.

Гуйяш подчеркнул, что Евросоюз не вводил санкции, из-за которых будет невозможна оплата российского газа в рублях - она регулируется условиями гражданско-правового договора между государствами и компаниями.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции. Ряд стран ЕС выразил протест, отметив, что в договорах указаны другие валюты - евро и доллар.

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