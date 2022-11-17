Премьер Украины заявил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи

Взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи Украины, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

СМИ: В нескольких областях Украины прогремели взрывы и сработала ПВО

По словам политика, «над Киевом пролетают ракеты». При этом ударам подверглись «наша (украинская. - НСН) газодобыча» и предприятия в Днепре, в том числе завод «Южмаш».

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Днепре, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, в ряде регионов работала ПВО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывУкраина
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